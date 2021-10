Curato al Cras di Bernezzo, uno splendido esemplare di biancone ha ripreso il suo lungo viaggio verso l'Africa

Lo scorso 30 settembre i volontari del CRAS (Centro recupero animali selvatici) di Bernezzo hanno liberato uno splendido esemplare di biancone, conosciuto anche come l'aquila dei serpenti, proprio perché i rettili, con gli anfibi, sono la sua principale preda.

Il rapace era arrivato al Centro lo scorso 27 settembre, recuperato in seguito a un trauma da urto a Villar San Costanzo.

Un maschio adulto in migrazione. Questi splendidi rapaci percorrono importanti distanze per raggiungere i luoghi di svernamento in Africa. Il 30 settembre è stato liberato a Valgrana, e ha potuto così continuare il suo lungo viaggio.



La migrazione è un comportamento di adattamento in risposta alla diminuzione delle sue prede nel periodo invernale. Grazie a una maggiore tutela la specie ha visto negli ultimi anni un aumento della consistenza delle popolazioni.