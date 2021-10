“Ti Stavo Aspettando”: parte la nuova edizione della campagna affidi del Monviso Solidale

Sensibilizzare i cittadini sul tema dell’affidamento e sulla possibilità di accogliere in casa bambini e ragazzi i cui genitori si trovino temporaneamente in difficoltà. E’ questo l’obiettivo di “Ti stavo aspettando: un pezzo di strada insieme”, l’edizione 2021 della campagna affido targata Consorzio Monviso Solidale, in collaborazione con l’AslCn1, per il reperimento di famiglie o singoli disponibili all’affido residenziale. E’ un ruolo importante, ma certo impegnativo, dove serve aiutare i minori a conservare dentro di sé tutto il loro mondo, ciò che hanno lasciato, ciò che forse ritroveranno, insieme a tutto ciò di nuovo, di bello e di difficile, di faticoso e di appagante, che vivranno nella famiglia affidataria.

L’affidamento rappresenta una opportunità preziosa per la crescita di un bambino che, grazie all’aiuto temporaneo di una persona singola, di una coppia o di una famiglia, può trovare risposta ai suoi bisogni materiali ed affettivi. Le due persone che narrano uno stralcio della loro vita nel video della nostra nuova campagna affidi sono adulti che hanno alle spalle un’infanzia e un’adolescenza difficili: a un certo punto hanno però incontrato sulla propria strada chi, accogliendoli in casa, si è preso cura di loro, hanno sperimentato affetto, protezione, fiducia, legami. E questo ha cambiato le loro vite.

Per ogni informazione e per proporsi come affidatari, visitate il sito www.monviso.it e cliccate su affido familiare, oppure contattate l’Assistente Sociale Irene Garelli per la zona Fossano/Savigliano allo 0172698512 o l’Assistente Sociale Claudia Supertino per la zona saluzzese allo 0175210727.