L’Arimondi Eula a “Mestieri a cielo aperto – Salone dell’orientamento”

Allegria ed entusiasmo allo stand dell’I.I.S. Arimondi Eula presente alla piccola fiera d’autunno organizzata a Savigliano domenica 3 ottobre, in piazza Santarosa.

Il Dirigente Scolastico prof. Luca Martini, i docenti e gli studenti hanno accolto gli ospiti presentando i progetti e i diversi percorsi formativi presenti nella sede di Savigliano e nella sede associata di Racconigi: liceo classico, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate, costruzioni ambiente e territorio, amministrazione finanza e marketing e perito meccanico dell’automazione.

Le famiglie hanno potuto ammirare una stampante 3D in funzione ed alcuni modelli di costruzioni realizzate con componenti progettati e stampati dagli studenti, nonché le stazioni per il rilievo topografico e fotogrammetrico anche attraverso l’impiego delle moderne tecnologie dei droni.

Le famiglie poi hanno potuto ricevere spiegazioni sui corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e sul corso in preparazione ai test per l’accesso alle professioni sanitarie.

L’Istituto si distingue per fornire una preparazione approfondita e al passo con il progresso e le esigenze del mercato. Alla formazione liceale si affiancano i corsi tecnici che forniscono un diploma dopo cinque anni, immediatamente spendibile sul mercato in ambiti diffusi e con ottime prospettive di impiego.

La scuola aspetta famiglie e studenti della terza media per approfondimenti e conoscenza nei prossimi eventi di ottobre che vedranno la scuola aperta al pubblico esterno nelle giornate di sabato 9 ottobre per il liceo Arimondi, sabato 16 ottobre per i corsi tecnici Eula di Savigliano e domenica 24 ottobre per i corsi liceali e tecnici presso il plesso Eula di Racconigi.

Per la visita sarà necessario prenotarsi ai seguenti indirizzi:

CORSI LICEO SAVIGLIANO orienta.saviglianolicei@arimondieula.edu.it

CORSI TECNICI SAVIGLIANO orienta.saviglianotecnici@arimondieula.edu.it

CORSI LICEO – TECNICI RACCONIGI orienta.racconigi@arimondieula.edu.it

La visita sarà possibile nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid in vigore.