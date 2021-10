A Beinette tornano i "Presepi in Crusà"

Finalmente torna il tradizionale appuntamento con "Presepi in Crusà" che si tiene, ogni anno, nel periodo natalizio negli spazi della Confraternita di Santa Croce nel comune di Beinette.

L'evento, organizzato dal Gruppo Animatori con il patrocinio del comune, lo scorso anno era stato annullato a causa della situazione pandemica e trasformato in un contest fotografico sui social.

Per l'edizione 2021 gli organizzatori stanno già scaldando i motori e hanno dato il via all'apertura delle iscrizioni per la quinta edizione.