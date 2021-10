Green pass sui luoghi di lavoro: webinar di Confindustria Cuneo

I numeri ufficiali relativi alla ripresa economica del Paese sono migliori delle previsioni e, pur con le dovute cautele, si coltiva l’ottimismo anche in merito al contenimento, anzi al superamento definitivo dell’emergenza sanitaria, poiché i dati sui nuovi contagi inducono i vertici politici del Paese a definire vicina la fine della pandemia.

La campagna di vaccinazione e le norme adottate per ostacolare la diffusione del virus hanno portato effetti molto positivi, specie in considerazione delle settimane passate dalla completa ripresa delle attività e dalla riapertura delle scuole dopo le vacanze estive.

In questo “ultimo miglio” rientrano le nuove regole riguardanti l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro contenute nel decreto legge 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre e in vigore a partire dal 15 ottobre, la cui validità scadrà il 31 dicembre, con il termine dello stato di emergenza.

Per fornire tutti i chiarimenti operativi, Confindustria Cuneo organizza un doppio appuntamento ad inizio settimana: lunedì 11 ottobre, alle 10, un webinar aperto a tutte le imprese associate. Nella mattinata di martedì 12, alla stessa ora, una videoconferenza con un tavolo di confronto online sugli stessi temi, dedicata alle grandi aziende. Al centro dei due eventi, tutti i temi di attualità: dagli aspetti legati alla privacy alle terze dosi di vaccino per i lavoratori, con l’intervento su quest’ultimo focus del vicedirettore dell’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, Bartolomeo Griglio.

"Il decreto legge 127/2021 estende l’obbligo del green pass al mondo del lavoro, come richiesto da Confindustria quale presupposto fondamentale della tutela della salute pubblica e della ripresa economica», commenta il Direttore generale dell’Associazione, Giuliana Cirio. «Lo svolgimento dell’attività in sicurezza presuppone l’organizzazione di un sistema di controllo efficace del possesso della certificazione verde. A questo fine appare essenziale anche una forte e ulteriore azione di sensibilizzazione da parte dell’impresa verso i lavoratori sui possibili risvolti negativi della mancata attivazione di quei comportamenti (vaccinazione, in primo luogo) che, assicurando la tutela della salute pubblica, danno diritto al documento».

Andrea Corniolo, responsabile della Task Force, sintetizza: "Per effetto delle nuove disposizioni, l’obbligo di verifica del possesso di green pass è attribuito al datore di lavoro dei dipendenti e anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato. Quanto alle modalità operative, per l’organizzazione delle verifiche, esse devono essere definite dal datore di lavoro entro il 15 ottobre, quindi prima che la disposizione inizi a esplicare i suoi effetti. Confindustria Cuneo sosterrà le aziende anche in questa fase, obiettivamente non semplice per l’infinità di casi che si possono presentare".

Negli appuntamenti di lunedì 11 e martedì 12 ottobre, dopo l’apertura dei lavori a cura di Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, vi sarà l’esame degli aspetti normativi proposta da Andrea Corniolo, responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confindustria Cuneo, seguiranno gli aspetti lavoristici analizzati di Giacomo Bordone, responsabile dell’Area Lavoro Welfare e Formazione di Confindustria Cuneo, e quelli legati alla privacy affrontati da Giacomo Tassone, responsabile dell’Ufficio legale di Confindustria Cuneo. A parlare delle previsioni sui tempi della terza dose di vaccino per i lavoratori sarà Bartolomeo Griglio, vicedirettore dell’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte.

L’iscrizione è gratuita e per effettuarla occorre compilare il form reperibile a questo indirizzo web: confindutriacuneo.it/calendario.