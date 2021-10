Nasce "Mondovì in Grande": un'associazione di giovani per la città

Si chiama "Mondovì in Grande" ed è la nuova associazione nata per discutere temi cari alla città e individuare soluzioni concrete per le problematiche più sentite dai cittadini.

Il nuovo gruppo, formatosi dopo un anno di lavoro, ma in continua crescita, si svelerà poco a poco, con incontri in presenza, sui social e non solo. Sono tutti giovani monregalesi nati tra il 99 e il 2000: Marco Bellocchio Davide Camoirano, Rachele Botto, Paolo Viglietti, Martino Lanfranco Cristian Rusu, Gianmario Muratore ed Elena Tomatis.

Alla presidenza della associazione l'avvocato Angela Figone che li ha presentati al pubblico presente ieri, sabato 9 ottobre, nella sala del Centro Studi Monregalesi di Piazza.

"Sono giovani, pieni di entusiasmo" - ha spiegato la presidente - "Non hanno solo idee, ma anche voglia di fare sinergia e collaborare con altri enti e associazioni per migliorarsi e continuare questo percorso che è iniziato ormai un anno fa".

La promozione del gruppo si svolgerà soprattutto attraverso Facebook e Instagram, coinvolgendo anche i giornali.

Inevitabile chiedersi se la nascita di questa associazione sia, in qualche modo legata alle elezioni del 2022 che interesseranno la città di Mondovì.

"Ancora presto per parlarne" - ha spiegato Bellocchio ai giornalisti in sala - "Al momento è stato ufficializzata una sola candidatura per le prossime elezioni, quindi schieramenti e temi non sono ancora definiti. Quando la situazione sarà più chiara faremo le opportune valutazioni, certo è che per noi non sarebbe sensato estraniarci dal dibattito politico".

Obiettivo della neo associazione coinvolgere i cittadini e ragionare su temi che non riguardano solo i giovani, ma tutta la popolazione, facendo rete anche con le altre associazioni che già operano sul territorio.