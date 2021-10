Argentera, Sambuco e Pietraporzio senza medico, la Ciaburro: "Al lavoro per risolvere quella che deve essere una battaglia della valle"

Argentera, Pietraporzio e Sambuco. Non hanno più l'ambulatorio medico, dopo il pensionamento del medico di medicina generale che seguiva quelle aree dell'alta Valle Stura.

A rischio anche Rittana e Valloriate.

"Il problema c'è, ma è stato soprattutto di comunicazione. Ci siamo ritrovati con la dottoressa in pensione a cose fatte, come se fossimo andati ad uno sportello e lo avessimo trovato chiuso senza alcuna spiegazione. Si doveva intervenire molto prima. Ora lo stiamo facendo, in collaborazione con l'Asl. Va riorganizzato tutto il sistema di medicina di valle, mettendo in rete le risorse che ci sono, in un contesto in cui mancano i medici di medicina generale", evidenzia il sindaco di Argentera Monica Ciaburro.

Continua: "In questa battaglia tutti noi sindaci dobbiamo essere coesi, perché il problema non è solo di Argentera. Serve una riorganizzazione a 360 gradi. Ci riempiamo la bocca della volontà di ripopolare le valli, ma se continuiamo a togliere i servizi essenziali otteniamo solo di far andare via chi ha scelto di viverci. Dobbiamo pensare ad un servizio di comunità, ad una figura che segua e sia da supporto a chi abita nei piccoli paesi. Il mio impegno su questo è massimo, ma deve essere un impegno di tutti i sindaci, perché riguarda l'intera valle".

Sul tema ci ha scritto anche la signora Enrica, che ha lanciato una petizione su change.org, che per ora ha raccolto 253 firme. E' indirizzata al presidente della Regione Piemonte, alla III e alla IV Commissione del Consiglio della Regione Piemonte.

