"Concentrica - Spettacoli in Orbita" fa tappa a Cherasco

Al via la nuova stagione di Concentrica//Spettacoli in Orbita con tantissimi appuntamenti in cartellone da ottobre 2021 a settembre 2022.



La nona edizione di Concentrica torna alla sua struttura originaria con le 4 sezioni (Concentrica a Scuola, Concentrica in Giro, Scampagnate Teatrali, Concentrica al Mare) più una sezione ‘jolly’, Concentrica Play, pensata per ospitare eventi in streaming.

Molteplicità dei linguaggi ed una particolare attenzione verso artisti e compagnie under 35 sono le fondamenta di una proposta varia e articolata, che si dispiega nelle sezioni di Concentrica in Giro e Concentrica a Scuola.

Si lavora invece sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale in Concentrica al Mare e nelle Scampagnate Teatrali, vere e proprie gite fuori porta in cui l'evento teatrale non è più al centro dell'esperienza ma è solo uno degli ingredienti di una proposta culturale più ampia: turismo lento, sostenibilità, ecologia, enogastronomia, arte, teatro.



Visto il periodo di grande incertezza, la direzione artistica ha optato per una programmazione a “breve termine” ed ha deciso di programmare a step successivi.

Il primo sarà dedicato alla sezione Concentrica in Giro con proposte di spettacoli per tutto il mese di ottobre. Si inizia con sabato 2 con "R.L. di Cuocolo/Bosetti" al Circolo dei Lettori, nell’ambito di Play With Food – La scena del cibo.

Il 9 ottobre ci si sposta a Fiano Torinese al Teatro Medici del Vascello per "Settanta volte sette", gioiellino della giovane compagnia romana Collettivo Controcanto.

Domenica 10 ottobre in cartello un appuntamento speciale, Concentrica per il Sociale, alle ore 19 nella sala grande della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, andrà in scena "Stay Hungry- Indagine di un affamato di Angelo Campolo", spettacolo vincitore del premio InBox 2020, del Nolo Milano Fringe Festival 2019 e del premio Sillumina SIAE Nuove Opere.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in favore dell’organizzazione no-profit Still I Rise partner per questa serata speciale.



La programmazione prosegue il 15 ottobre alle ore 21 con "Troppe Arie" del Trio Trioche al Teatro Salomone di Cherasco, spazio appena riaperto e gestito da uno dei nuovi partner: la storica compagnia del Teatro delle Dieci.

Il primo blocco termina sabato 16 ottobre alle ore 18 con Francesco Giorda, uno degli artisti più rappresentativi del Teatro della Caduta, che con Alberto Agliotti di Frame – Divagazioni Scientifiche, sarà protagonista del Quizzone Scientifico.