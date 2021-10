A Garessio la passerella sul Tanaro si tinge di rosa per "LILT for Women 2021"

Una luce rosa per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno.

Anche quest'anno, in tutta Italia, nel mese di ottobre, piazze e monumenti si tingono di rosa a sostegno della LILT, Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori che, da oltre 80 anni si impegna nella battaglia contro il cancro realizzando ampie campagne istituzionali di sensibilizzazione e educazione contro le cause che possono provocare questa malattia.