Cos'è il cloud mining?

L'industria delle criptovalute esiste attraverso il mining, ma il mining regolare è associato a un discreto investimento finanziario. Un'opzione di compromesso sarebbe il cloud mining. Ti permette di guadagnare sulle criptovalute senza spendere in attrezzature costose. Il principio di base è quello di ottenere l'accesso remoto alle basi tecniche. Negli ultimi anni, il servizio è diventato molto richiesto, ha molti vantaggi. Per saperne di più https://it.cryptonews.com/news/3-best-cloud-mining-sites-in-2021-11315-it.htm

Quali sono i vantaggi del cloud mining

Il concetto può essere descritto in diverse parole, noi vi offriamo l'opzione più semplice e diretta. Si tratta del processo di estrazione di criptovalute per guadagnare denaro. La complessità del mining è in costante aumento a causa della crescente complessità del codice software della blockchain. Questo non significa che non puoi entrare nel mercato, solo che il processo diventerà notevolmente più complicato.

Il mercato dei minatori è ora passato a una fase di oligopolio. Diversi grandi pool si contendono la produzione. La ricerca dei blocchi è diventata più complicata, c'è la costruzione attiva di enormi fabbriche con potenti sistemi di calcolo. Ma si può guardare la questione da un'altra angolazione - se il mining di bitcoin richiede già fabbriche, questa criptovaluta è davvero il futuro.

Non tutti i minatori possono permettersi di aprire la propria fabbrica. Per questo motivo, vengono create aziende relativamente piccole, che aumentano costantemente la loro capacità attirando investimenti esterni. Le persone lavorano senza investimenti impressionanti in carte, asics e guadagnano un reddito. Le imprese comprano il ferro e lo affittano. Ottengono un profitto stabile per questi servizi, e il minatore può guadagnare senza un enorme investimento. Tutti rimangono in attivo. Come guadagnare?

Diciamo subito - non otterrai montagne d'oro sul cloud mining, ma per l'inizio, l'opzione di guadagno aggiuntivo sarà interessante. La cooperazione a distanza ha i seguenti vantaggi:

il processo di estrazione è organizzato dal locatore dell'attrezzatura;

la soglia di partecipazione è modesta - da 10 dollari, a seconda della politica di una particolare azienda;

nessuna richiesta di fornire informazioni reali sull'inquilino;

non c'è bisogno di vendere la casa per comprare la fattoria;

l'attrezzatura rimane al minatore dopo la conclusione del contratto;

l'investitore non soffre di costi regolari di elettricità, l'impostazione del software, la bassa potenza del ferro non è nemmeno un suo problema.