Alluvioni ed eventi climatici estremi sempre più frequenti: "La natura sarà in equilibrio con l’uomo solo con regolari interventi di manutenzione"

Con l'arrivo dell'autunno tornano ad essere sorvegliati speciali fiumi e torrenti.

Dopo i disastri causati dall'alluvione dello scorso anno che, nella notte tra il 2-3 ottobre, ha devastato la provincia di Cuneo, dalla Val Vermenagna alla Val Tanaro, i residenti delle zone più colpite vivono in allerta.

E' il caso di Garessio, dove l'amministrazione si è mobilitata per l'abbattimento dei due ponti che creavano "tappo" favorendo l'esondazione del Tanaro in paese, è il caso di Ceva, dove è nato un comitato spontaneo alluvionati che chiede di agire con opere di prevenzione, ma è una situazione che accomuna tutti e il problema è un solo: fare opere di prevenzione per limitare i danni.

Limitare, perché, come sappiamo, ci toccherà fare i conti, sempre più sovente, con eventi climatici estremi. Lo abbiamo visto nel savonese e in val Bormida nelle scorse settimane. La storia si ripete e restiamo a guardare.

"Sono mesi che ogni qual volta mi avvicino a un fiume e a un torrente non posso fare altro che rattristarmi e intimorirmi vedendo il suo alveo." - scrive Paolo Manera, imprenditore monregalese che vive lavora in una zona montana, interessata lo scorso anno dalle problematiche causate dalla tempesta "Alex" -"Ripetutamente con l’amico Paolo Bongioanni, consigliere regionale, ci arrovelliamo la mente per trovare una soluzione a un problema latente che molti trascurano, soprattutto in ambito politico e burocratico, che pende sulla testa dei valligiani come una ghigliottina. Dall'Alta Valle Tanaro lungo il ventaglio delle nostre meravigliose montagne fino alla Val Vermenagna e oltre, per tutto il nostro bel paese il mantra è lo stesso: prima o poi ricapiterà. La gente guarda le previsioni sa che c’è siccità ma nel cuore teme la pioggia. Cosa crea questo senso di malessere diffuso, di impotenza e terrore latente? L’incuria e l'immobilismo burocratico, ma soprattutto la becera presunzione ambientalista che l’abbandono sia il miglior modo per preservare la natura. Veniamo al dunque in ogni dove le porte idrauliche di contenimento e prevenzione alluvionale risalgono a decenni fa. Non esiste un piano di pulizia degli alvei a partire dal più misero torrente ad arrivare al Po. Se sposti un masso che ostruisce un ponte invece che un medaglia rischi un avviso di garanzia".