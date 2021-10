Valle Maira: successo per l'edizione 0.1 dell’Occitantrail

Si è svolta lo scorso sabato 2 ottobre l’edizione 0.1 dell’Occitantrail, una gara di corsa in montagna che ha visto partecipi 110 atleti provenienti da tutto il Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, nonché due dalla Germania e uno dalla Turchia.

Un grande successo per un evento neonato, che ha portato un’aria di novità in valle e che ha donato una boccata d’ossigeno agli organizzatori e soprattutto agli atleti dopo quasi due anni di fermo a causa della pandemia.

La gara ha preso il via a Chiappera (Acceglio), l’ultima borgata della Valle Maira per terminare a Marmora, passando per le Sorgenti Maira, il Colle Ciarbonet, Viviere, il Passo della Gardetta, i Colli del Preit, d’Ancoccia, del Mulo e il Lago Resile, per un totale di 38 km, 2100 metri di dislivello positivo e 2500 negativo.

Il vincitore assoluto è stato Mattia Einaudi (03:53:39), mentre per la categoria femminile ha conquistato lo scalino più alto del podio Chialvo Martina (04:10:39), entrambi appartenenti alla podistica Valle Varaita. A seguire Marino Cristiano, Fornero Andrea, Rivero Davide, Rinaudo Elmer per gli uomini e Dematteis Enrica, Demaria Simona, Chiapello Francesca, Ruzza Michela per le donne.

Questa edizione è stata un adattamento, il piano B, del grande progetto che il Consorzio Turistico Valle Maira aveva in mente: un Ultra-Trail di quattro tappe sui Percorsi Occitani.

Questo obiettivo originario non è stato reso possibile a causa delle restrizioni, così si è scelto di dare un assaggio dell’edizione 1 del 2022 creando un evento che andasse incontro a tutte le esigenze e permettesse di gestirlo in sicurezza.

Il prossimo anno, infatti, si disputerà una gara composta da 4 tappe della durata di quattro giorni, dal 6 al 9 ottobre 2022. Si suddividerà nel seguente modo: Dronero – Stroppo, Stroppo – Chiappera, Chiappera – Marmora, Marmora – Dronero. Il dislivello positivo/negativo sarà di circa 9000 metri con uno sviluppo di circa 200km.

I Percorsi Occitani saranno i protagonisti di un evento unico, internazionale ed entusiasmante. Tutte le borgate presenti sul tracciato, gli operatori e le attività della valle verranno coinvolti: sarà un grande gioco di squadra.

Una tappa singola, inoltre, sarà aperta a tutti e diventerà una gara a sé stante con dislivello e sviluppo simile all’edizione di quest’anno, in modo da rendere questo evento accessibile anche a chi non corre ultra-trail, ma vuole comunque vivere ed esperimentare l’accoglienza e le atmosfere della Valle Maira.

La scelta di creare un evento simile è voluta per destagionalizzare il turismo in vallata, per far capire che la Valle Maira, come del resto tutte le vallate limitrofe, è bella e fruibile anche in autunno.