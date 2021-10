Dronero: organizzata la "Giornata dedicata alla vendemmia"

Un'intera giornata educativa, all'insegna della scoperta e della condivisione. A Dronero questo mercoledì, 13 ottobre, è stata organizzata la "Giornata dedicata alla vendemmia".



Ad essere coinvolti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria di piazza Marconi, ma anche gli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale e quelli dell’Istituto Alberghiero Virginio Donadio.



Al mattino, alle ore 9.30, la giornata è iniziata con la vendemmia e la pigiatura nella vigna didattica, seguite da un pranzo a buffet, alle ore 12.00, offerto dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero.



Alle ore 13.00 si è provveduto alla raccolta delle mele del frutteto didattico, mentre alle ore 14.30 è stato il tempo di emozionarsi attraverso musica, grazie all'intrattenimento dei ragazzi dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo. La giornata è terminata con la battitura della segale degli orti didattici.



Vilma Margherita Bertola, dirigente dell'Istituto Comprensivo: "Autunno, tempo di raccolta. Anche quest’anno l’orto didattico regala i suoi frutti. Il progetto orto didattico è stato inserito nel PTOF perché permette il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento individuati per l'educazione ambientale e alla salute. Grazie al contributo ottenuto dalla Fondazione CRC, per il progetto ORTI E OUTDOOR EDUCATION, nel biennio 21-23 verranno allestiti gli orti spazi didattici all'aperto in tutti i 13 plessi dell'Istituto. La riviera di Dronero è una location unica nel suo genere per l esposizione, la cura degli spazi e la bellezza paesaggistica. Grazie al contributo del Comune, al lavoro dei volontari dell'associazione Mastro Geppetto, gli studenti hanno l'occasione di sperimentare sul campo le fasi della coltura della vite fino alla raccolta dell'uva e alla pigiatura".