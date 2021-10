Il centrodestra di Mondovì su Pala Manera e Alberghiero: "Due flop della Provincia che mettono la città al palo"

Niente da fare per le 20 aule dell'Alberghiero di Mondovì ubicate nell'ala che venne lambita dalla frana del 2017, come spiegato negli scorsi giorni, l'edificio deve rimanere chiuso perché occorrono altri interventi di messa in sicurezza. "Pare che la Città di Mondovì sia particolarmente “sfortunata” e che per alcune casualità non riesca mai a raggiungere i tanti obiettivi “sbandierati” da qualche amministratore pubblico, che con una vera “Azione” di protagonismo si affretta periodicamente ad annunciare a mezzo stampa iniziative e soluzioni destinate puntualmente a non essere realizzate" - scrivono dal centro destra monregalese i consiglieri Giampiero Caramello (Forza Italia), Guido Tealdi (Lega) e Luciano D'Agostino (Mondovì Attiva). La nota si concentra su due grandi interventi che la città si aspettava di vedere realizzati e che, al momento, si sono arenati: la riapertura dell'Alberghiero e la riqualificazione del pala Manera. "Dapprima il più volte promesso finanziamento per la riqualificazione del Palamanera. Da parecchi mesi circolava la notizia sui giornali locali che la Città di Mondovì aveva partecipato al bando del Ministero “Sport e Periferie 2020”." - proseguono i consiglieri - "Il bando prevedeva la possibilità di accedere ad un finanziamento fino a 700.000,00 euro, fondi che sarebbero serviti per eseguire la riqualificazione energetica del palazzetto: un intervento necessario ed urgente, da tempo atteso dal mondo dello sport monregalese, in particolare dalle squadre si Serie A2 di Volley della Città, il VBC Synergy e LPM Mondovì. Purtroppo nulla da fare. Il progetto è stato escluso dal finanziamento ministeriale perché altri progetti erano migliori e quindi fuori dalla graduatoria di merito". Il consiglieri di centrodestra invitano quindi i rappresentanti della Provincia, in particolare il presidente Borgna e il consigliere Danna, a relazione in consiglio comunale:

"Ed ora, come se non bastasse, la recente notizia che le 20 aule dell’ala dell’Alberghiero che è stata lambita dalla frana nel 2017 (quattro anni fa!!), probabilmente non saranno recuperate nemmeno nel 2022!! La motivazione? Costi troppo elevati…Puntualmente sono uscite delle dichiarazioni del Consigliere Provinciale Danna che garantisce personalmente il Suo massimo impegno affinchè quel fabbricato venga recuperato e posto di nuovo a servizio della scuola, ma annuncia che la Provincia di Cuneo ad oggi non ha le risorse per sostenere i costi necessari per il recupero dell’edificio. E mentre in altre Città vicine, la Provincia spende svariati milioni di euro in investimenti per le scuole, a Mondovì arriva lo stretto necessario per mettere a norma l’esistente, senza pensare al futuro.