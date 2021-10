Fuoco da uno scantinato in via Peano, intervengono i vigili del fuoco [VIDEO]

Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo questa mattina, domenica 17 ottobre, in via Monsignor Peano, angolo Corso Nizza, per un piccolo incendio in uno scantinato, proprio sotto il negozio North Face.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 8,25 da passanti e dagli abitanti dello stabile. Non si conosce la causa: probabilmente potrebbe riferirsi a un mozzicone ancora accesso finito per sbaglio nella "bocca di lupo" che garantisce il ricircolo d'aria nello scantinato.

Gli abitanti della palazzina sono stati pre-allertati e sono stati invitati in via precauzionale a lasciare la propria abitazione. Al momento la situazione è presidiata e sotto controllo e le persone sono potute rientrare nei propri appartamenti.

In loco squadre dei vigili del fuoco di Cuneo hanno spento le fiamme.