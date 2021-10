Il Soleri Bertoni mette in scena la Passione di Revello

Nel week end del 16 e 17 ottobre, gli alunni del laboratorio teatrale dell'IIS Soleri Bertoni di Saluzzo (Ornella Tzolkanov, Letizia Aloia, Cinzia Camosso, Elia Griffone, Giada Busso e Nicole Castellano) hanno messo in scena alcuni quadri della "Passione di Revello", sacra rappresentazione del 1481, nell'ambito delle giornate Fai d'autunno a Revello, collaborando con il Comune di Revello, la delegazione fai di Saluzzo, LTM- Laboratorio teatrale di Manta e il gruppo storico di Revello "Giovanni de Reges".



La regia è stata curata da Stefano Arnaudo e il coordinamento del laboratorio teatrale dal professor Sergio Racca. Si ringraziano gli enti per il lavoro svolto, e in particolare il professore Marco Piccat, capodelegazione fai, curatore e revisore dell'intero progetto.