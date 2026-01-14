Gli alunni di Garessio alla scoperta dei castagneti e della "Garessina"

Si è concluso con successo il percorso didattico dedicato alla castagna Garessina, che ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria in un’esperienza ricca e coinvolgente. Il progetto ha preso il via con uscite nei boschi di castagno, organizzate dal C.A.I.

L'esperienza è proseguita con una visita didattica al seccatoio della famiglia Fazio, dove i bambini hanno avuto l'opportunità di scoprire, passo dopo passo, il tradizionale processo di essiccazione delle castagne nel caratteristico “Scau”.



Tornati in classe, le insegnanti hanno preparato diverse attività di rielaborazione delle esperienze vissute. Alcuni alunni si sono dedicati alla preparazione del delizioso "Monte Bianco", mentre le cuoche della scuola hanno preparato le castagne bollite, offrendo ai bambini un nuovo modo di gustare questo prodotto, al di là delle tradizionali caldarroste.



Un momento particolarmente significativo è stata l'intervista agli ospiti dell'Opera Pia di Garessio. Qui, i bambini hanno avuto la possibilità di apprendere come la castagna venisse utilizzata nei tempi passati.



Per concludere in dolcezza questo percorso, la famiglia Fazio ha donato a ogni bambino un sacchetto di castagne secche. Un piccolo "tesoro" da portare a casa e condividere in famiglia.