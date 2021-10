Cuneo, auto danneggiate in via Basse di Sant’Anna. Gribaudo: “Questo non è manifestare ma semplice vandalismo”

"Quel che è successo stanotte non ha giustificazione. Posso capire i dubbi e la preoccupazione di alcuni in merito ai vaccini, anche se ogni giorno i dati ci confermano la bontà della direzione presa. Ma questo non può far sentire nessuno autorizzato a vandalizzare, deturpare o distruggere proprietà o auto di privati e della collettività." - così l'On. Chiara Gribaudo commenta gli atti vandalici avvenuti ieri, domenica 17 ottobre, in via Basse Sant'Anna a Cuneo (leggi qui).