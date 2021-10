Turista tedesca di 85 anni muore nella notte: era ospite di un albergo del centro di Cuneo

Polizia e medico legale, questa mattina dopo le 8, in via Roma a Cuneo, davanti al Lovera Palace.

Qui, in una stanza del noto albergo cittadino, nella notte è morta una turista tedesca di 85 anni, facente parte di una comitiva. La donna è morta per cause naturali.

Ad allertare i soccorsi gli altri ospiti dell'albergo, che non hanno visto arrivare la donna al momento della colazione. Sul posto sono arrivati gli inquirenti e il medico legale, che ha confermato il decesso per cause, appunto, naturali.