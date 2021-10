Ad Halloween ci si diverte nei musei di Bra

Brividi e divertimento, è il connubio perfetto che anche quest’anno offrono i musei di Bra in occasione di Halloween. Così, per la giornata di domenica 31 ottobre il Museo del giocattolo di Bra aprirà i battenti al mattino (dalle 10 alle 12,30) per le visite guidate per adulti, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai bimbi e alle loro famiglie, che potranno aggirarsi per le sale a caccia di rumori sinistri e movimenti inquietanti, sparizioni, stranezze ed enigmi. Un appuntamento riservato ai più coraggiosi.

Il pomeriggio vedrà protagonista l’iniziativa “Giocattoli e stregonerie al museo”, che oltre alla visita comprende un laboratorio nel quale verrà realizzato un oggetto ludico. Sono previsti due turni della durata di 1 ora e 30 minuti: il primo (dalle 14,30 alle 16) sarà dedicato ai bimbi più piccoli (3- 6 anni), mentre dalle 16 alle 17,30 spazio a quelli più grandi (7- 10 anni). Il costo è di 5 euro per ogni bambino partecipante, comprensivi della presenza di un adulto accompagnatore. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. Prenotazioni domenicali al 349-4565848.

Al Museo archeologico di Palazzo Traversa si svolgerà invece il laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni “Lumini per Halloween” (orario 15-17). I piccoli partecipanti verranno guidati nella realizzazione del proprio lume da utilizzare per rischiarare la notte più tenebrosa dell’anno. Il costo è di 5 euro a bambino. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il venerdì mattina precedente chiamando lo 0172-423880 o scrivendo a traversa@comune.bra.cn.it.