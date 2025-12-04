L'Immacolata con il Mercatino di Natale a Dogliani

A Dogliani anche quest’anno i commercianti e gli artigiani di Via Vittorio Emanuele II, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, promuovono il Mercatino di Natale nel Centro Storico del paese.

L’evento, giunto alla terza edizione, avrà luogo in: Via Vittorio Emanuele II, Piazza San Paolo, Via Tenente Costa, Piazza Gorizia, Vicolo Peretti, Via Giovanni Battista Schellino, Piazza Carlo Alberto e Via Corte.

I visitatori potranno trovare una sessantina di artigiani, piccoli produttori locali ed hobbisti che proporranno le creazioni del loro ingegno, della fantasia e del duro lavoro, negli stand allestiti in tutto il Centro Storico addobbato a festa. Inoltre ad accogliere piccini e non, sarà il Grinch nella sua caverna.

Il programma della giornata:

Ore 10 Apertura del Mercatino e della caverna del Grinch dove i più piccoli potranno imbucare direttamente la loro letterina.

Ore 12 Sarà possibile gustare la polenta con salsiccia delle Langhe o formaggi (a cura dei volontari del San Giuseppe); per chi lo desidera, saranno comunque aperti i locali del centro storico dove poter pranzare.

Ore 15 Concerto natalizio per vivere a pieno l’atmosfera delle feste con la corale “Cantus Firmus” (offerto dalla contrada Vittorio Emanuele II)

Ore 16 Spettacolo aperto a tutti, con il mago comico Gabriele Rigo “poteva Andare Meglio” comedy show (offerto dal comitato “suta i Porti”)

Ore 17 Presso il cinema Multilanghe proiezione del film di animazione: “Zootropolis 2