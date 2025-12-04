Verzuolo accende il Natale con un villaggio di festa e solidarietà

Verzuolo si prepara a vivere “Accendiamo il Natale”, l’atteso appuntamento domenica 7 dicembre che quest’anno cambia location: la manifestazione si svolgerà infatti in piazza Martiri, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio.

Dalle 10 alle 18, la piazza ospiterà espositori dell’artigianato e stand delle associazioni di volontariato del territorio, insieme ai banchi delle Pro Loco di Verzuolo e della Villa e dell’associazione “Ciat ca’ Rampignu”, con assaggi di gnocchi fritti, tè caldo, vin brulè, bombardino e dolci.

I bambini potranno divertirsi con giochi in legno, letture animate e laboratori creativi, mentre gli appassionati di animali avranno la possibilità di osservare cavalli e rapaci. Non mancherà il mercatino dell’usato “vinted”, dedicato allo scambio di giocattoli, libri e oggetti tra amici e famiglie.

La giornata sarà animata dal “MagoMaxim” e, alle 15, dal concerto di Natale del duo “Freaky Tuesday”. Sempre in mattinata, nella sala consiliare del Municipio, si svolgeranno le consegne delle borse di studio “G. Vada”, la premiazione dei “Volontari dell’anno” e la festa dei “nuovi nati”.

Novità di quest’anno è l’iniziativa solidale “Natale generoso”, promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze insieme all’associazione “SuperEroi per Voi”. Saranno raccolti giochi, libri, pennarelli e album da colorare da destinare ai piccoli pazienti degli ospedali “Regina Margherita” di Torino e “Gaslini” di Genova. I doni potranno essere consegnati in piazza Martiri il 7 dicembre o in biblioteca fino al 9 dicembre.

La festa si concluderà nel tardo pomeriggio, tra le 17,30 e le 18, in via Castello all’angolo con piazza Willy Burgo, con l’accensione del nuovo albero di Natale di Verzuolo, accompagnata da una merenda a base di pandoro e panettone, per un finale dolce e condiviso di una giornata dedicata alla comunità, alla solidarietà e all’atmosfera natalizia.