Il Tuo Natale a Saluzzo: mercatini, musica e spettacoli tra Saluzzo e Castellar

Arrivano a Saluzzo e Castellar i Mercatini de "Il Tuo Natale a Saluzzo" e con loro tanti appuntamenti che arricchiranno l'offerta natalizia della città.

Si parte domenica 7 dicembre con "Christmas Joy – La magia del Natale a Saluzzo", organizzato dal CCN Saluzzo: nel centro cittadino animazioni natalizie con il trenino dello shopping, area gonfiabili, trono di Babbo Natale, baby dance, truccabimbi, laboratori artistici e creativi, giochi di una volta e punti ristoro con cioccolata calda, panettoni, vin brulé, formaggi e salumi. Sempre domenica 7, la Fondazione Scuola APM propone "Niva e la magia della musica", percorso itinerante per bambini e famiglie dai 3 agli 11 anni (ore 10, 11, 14.30, 15.30 e 16.30). L'elfa Niva ha perso i Suoni del Natale e i bambini la aiuteranno in un'avventura musicale piena di risate, giochi e momenti di meraviglia. Prenotazioni: forms.gle/UEeJ5qSvohHwaZkDA - Info: ritmi@consonanteapm.it .

Lunedì 8 dicembre i Mercatini del Natale invaderanno la città di Saluzzo. Dalle ore 9 e per tutto il giorno, tra negozi aperti e banchi, le famiglie potranno trovare prodotti e idee regalo con protagonisti artigiani intagliatori, piccoli giocattoli in legno e sculture. Non mancheranno musica e divertimento con Giocolegno, Dino Tron e le cornamuse natalizie, Mago Bingo con lo spettacolo "Il Rompibolle". Anche lunedì 8 replica dello spettacolo "Niva e la magia della musica" negli stessi orari.

Martedì 9 dicembre doppio appuntamento musicale: alle ore 18 presso Il Quartiere (Piazza Montebello 1) si esibiranno le Classi di Chitarra della Scuola Suzuki dirette da Francesca Galvagno ed Emanuele Buono, mentre alle ore 21 al Cinema Teatro M. Olivero (Via Palazzo di Città 15) Concerto Fanfara ad ingresso libero.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 18 presso Il Quartiere, sarà la volta delle Classi di Violoncello, Violino e Orchestra dirette da Sofia Giletta e Michele Galvagno.

Sabato 13 dicembre alle ore 11 la Biblioteca Civica ospita "Cantami una storia", laboratori di musica e lettura per i più piccoli in collaborazione con l'APM (gratuito, info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it ). In serata, dalle ore 21 al Pala CRS (Foro Boario, via Don Soleri), i Polifonici del Marchesato e i Musici del Marchesato presentano "Bibbidi Bobbidi Boo! Colonne sonore e sigle dei cartoni animati Disney".

Domenica 14 dicembre la proposta raddoppia tra Saluzzo e Castellar. In collaborazione con il Comitato del Forno, il mercatino del Natale animerà Castellar lungo le vie degli Spaventapasseri dalle ore 9: caldarroste, cioccolata calda, prodotti del territorio e la bellezza del castello. In Piazzetta del Municipio, per tutto il giorno, laboratorio sugli animali del bosco e racconto di fiabe tratte dal libro "La volpe furbetta" a cura di Francesco Bossa del Bosco Incantato di Ostana. In Via Maestra, alle ore 12.30, 14.30 e 16.00, esibizione del Castagnole Community Choir. Gran finale alle ore 18 con lo spettacolo pirotecnico a cura di PiroG Pirotecnica di Ghibaudo, Campione Italiano 2020.

Intanto a Saluzzo prosegue "Christmas Joy" con animazioni natalizie su Via Martiri, Piazza Risorgimento, Via Spielberg e Piazzetta Santa Maria. Alle ore 16 in Piazza Cavour foto e truccabimbi con Bing e Bluey. Alle ore 10.30 alla Castiglia "Parole in festa con BombettaBook", incontro-spettacolo dove le storie prendono voce e il pubblico diventa parte del racconto (gratuito, info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it - Tel. 0175 211452).

Per tutto il giorno di domenica 14 Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni, con partenza dalle ore 10 alle ore 20 (tragitto: Saluzzo Piazza XX Settembre - San Lazzaro - Castellar ingresso paese).