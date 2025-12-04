Un dicembre pieno di canti natalizi per la Corale Le Tre Valli di Saluzzo

La Corale Le Tre Valli di Saluzzo, con un anno alle spalle di presenze e concerti, parteciperà ed organizzerà durante il mese di dicembre tre eventi musicali, tra i quali il concerto di Natale in duomo.

Sabato 13 alle 17 il gruppo diretto da Fausto Castelli sarà a Sestri Levante presso l' Auditorium Madonnina del Grappa per la 5° Rassegna Armonie Corali Liguri organizzato dal ACOL.

Il coro saluzzese sarà impegnato nelle riprese audio e video di una puntata della trasmissione “Coralmente” condotta da Ilaria Salzotto presso gli studi di Rivoli Primantenna. Canale 14 del TV. Il repertorio natalizio spazierà dai brani più famosi “Tu scendi dalle stelle” e “Jingle Bells” per arrivare anche a elaborazioni made in Saluzzo come “Il Piccolo Tamburino di Natale” e “Cantico di Natale”, armonizzazioni per coro maschile a 4 voci del maestro Fausto Castelli. Infine verrà proposta la poesia di Nino Costa “Masaneuit ‘d Natal” musicata per le voci saluzzesi.

Il 21 dicembre alle 15,30 "Le tre Valli" organizza la rassegna “Voci di Natale” con la partecipazione del coro “Policromae” di Giaglione Valle Susa, diretto al maestro Giorgio Troisi. Repertorio interamente natalizio.

L’evento è in collaborazione con la Cattedrale Santa Maria Assunta di Saluzzo, inserito nel calendario natalizio degli eventi saluzzesi a cura del Comune e della Fondazione Bertoni.

Durante il pomeriggio in Duomo di ci sarà la possibilità di ascoltare le testimonianze dell’Associazione AISM di Cuneo alla quale verranno devolute offerte raccolte per garantire sostegno alle Persone con Sclerosi Multipla, Patologie correlate e i loro caregiver.