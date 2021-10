A Mondovì nuovi atti vandalici a parco Europa, il Comune: "Atto ingiustificato e incivile"

Purtoppo, non il primo episodio che si verifica in questo parco dove, alcuni mesi fa era già stata danneggiata l'area giochi, tra le segnalazioni e le lamentele dei cittadini che vivono attorno nella zona. Sul tema era intervenuto anche "Ideali in comune" che invitava ad intervenire pensando anche a una maggiore illuminazione dell'area o una chiusura nelle ore notturne.

Un problema che riguarda in primis la mancanza di rispetto di alcuni cittadini nei confronti del "bene comune", come era avvenuto anche per "Fontana d'la Goj" lo scorso luglio, il Comune si è già attivato per sostituire i macchinari danneggiati e ripulire l'area.

"Un atto ingiustificato e incivile che danneggia tutta la comunità!" - proseguono dal municipio - "La gettoniera e il validatore sono stati sostituiti e le pareti verranno pulite al più presto. Chi danneggia i beni pubblici lo fa a scapito di tutti i cittadini che credono nel territorio in cui vivono".