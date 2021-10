Prodotti e vini di qualità del Piemonte raccontati a giornalisti e blogger di settore

Oltre 50 aziende agricole e le loro eccellenze enogastronomiche, in particolare le produzioni Doc, Docg, Dop e Igp della provincia di Cuneo, ma anche del resto del Piemonte, sono state saldamente al centro delle tre giornate di eventi organizzate da Cascine Piemontesi il 22, 23 e 24 ottobre in diverse località della Granda. Il consorzio promosso da Confagricoltura Cuneo ha dapprima accompagnato una ventina di giornalisti enogastronomici e blogger del settore “Food & Wine” provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Corea del Sud in un press tour di due giorni, venerdì 22 e sabato 23, che si è svolto tra Saluzzo, Vicoforte e Dogliani, dopo di che ha accolto i visitatori della Fiera internazionale del Tartufo di Alba alla mostra mercato “Incontriamoci in fiera” in piazza Duomo ad Alba, sabato 23 e domenica 24.

“Siamo soddisfatti della riuscita degli eventi dello scorso weekend, che hanno rappresentato un’occasione importante per far conoscere il consorzio Cascine Piemontesi e le aziende consorziate in due modalità differenti, ma di grande impatto entrambe – ha dichiarato il presidente del consorzio, Enrico Allasia -. "Il press tour è stato un modo originale per raccontare il territorio e le eccellenze agroalimentari a giornalisti, influencer, blogger, critici ed esperti, con l’obiettivo di facilitare la loro testimonianza di ambasciatori della qualità dei prodotti enogastronomici delle nostre terre. Con la mostra mercato “Incontriamoci in fiera”, invece, è stato riproposto un format già molto apprezzato nelle edizioni precedenti, dando ampio spazio quest’anno alle aziende del Consorzio per presentarle al grande pubblico della Fiera Internazionale del Tartufo di Alba”.

Nello specifico, i prodotti presentati e valorizzati nel corso delle due iniziative sono stati: tutti i principali vini DOC e DOCG piemontesi (rossi e bianchi), formaggi DOP e produzioni casearie tipiche, riso biologico, prosciutto Crudo di Cuneo DOP e salumi di suino nero piemontese, carni lavorate, ortofrutta biologica, cereali, lumache, succhi di frutta, nocciole, marroni e prodotti derivati, farine, pane, grissini, miele biologico, preparati a base di farro, ceci, fagioli e farine tipiche.