Rinnovate le cariche sociali del CAI di Cuneo

Venerdi 22 ottobre il CAI di Cuneo ha rinnovato i propri organi sociali; il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da Giorgio Cerruti, Franco Dardanello, Giorgio Garavagno, Paolo Giordano, Greta Morandi (vice presidente), Marco Parravicini, Gualtiero Peirotti, Roberto Viale e sarà presieduto da Paolo Salsotto. Come Revisori dei conti sono stati eletti Roberto Natali, Monica Ponti e Cristiana Uberto, mentre i Delegati saranno Carlo Barale, Ivonne Baudino, Franco Dardanello, Enrico Lerda, Franco Revello e Sergio Simondi.

Tutti i soci hanno voluto ringraziare il Presidente uscente prof. Alberto Gianola ed i Consiglieri che hanno retto la Sezione in questi anni difficili, portando avanti le attività sociali nonostante la pandemia che ha limitato in modo drammatico tutte le iniziative; il Presidente Gianola ed i Consiglieri hanno ricevuto uno speciale diploma di “Uomini di mondo” realizzato per l’occasione da Danilo Paparelli.

Durante la serata sono stati premiati i soci con 25, 50 e 60 anni di anzianità; un premio particolare è andato a Gianni Bernardi che è stato nominato Socio Benemerito della Sezione. Bernardi è un protagonista dell’alpinismo cuneese: apertore di numerose vie alpinistiche, fondatore del Gruppo “Cit ma bon” nel 1962, promotore della Scuola di Sci alpinismo e anima del Soccorso Alpino, che riorganizzò totalmente negli anni ’60, operandovi per moltissimi anni come delegato e volontario.

La Sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano, fondata nel 1874, conta quasi 3000 soci ed è la seconda del Piemonte e tra le prime 10 in Italia.