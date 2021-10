Luci ancora accese da Bottega Ludica

Due anni fa circa, due coniugi, presi dall’entusiasmo imprenditoriale e dalla grande passione che li accomuna, ovvero i Giochi da Tavolo, decidono di intraprendere una strada non semplice ma sicuramente stimolante: l’apertura di un punto vendita dove all’interno ci sono quasi ed esclusivamente giochi in scatola.

Ma cosa sono i giochi da tavolo?

Sono dei degni compagni d’avventura che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno fatto presa su intere famiglie durante le lunghe giornate in casa.

Eh sì, perché poco dopo l’apertura del negozio, purtroppo, è iniziata la Pandemia… quella che tutti conosciamo, quella che ci ha costretti in casa per diversi periodi interminabili.

Molti pensano che il mondo dei giochi da tavolo si limiti ai soliti titoli famosi, quelli ai quali eravamo abituati da bambini: Risiko, Monopoly, Il Gioco dell’Oca… in pochi conoscono questo mondo incantato dove regnano fantasia, creatività, astuzia e strategia.

I giochi di società si dividono in varie tipologie, ma quelle che sicuramente sono andate per la maggiore nell’ultimo biennio sono i giochi dedicati alla famiglia, ovvero snelli, con poche regole e facilmente intavolabili, e quelli per due giocatori, tendenzialmente acquistati dalle coppie.

Nuovi modi per stare insieme, anche se dovuti ad una situazione eccezionale e coatta, hanno in qualche modo avvicinato tantissime persone ai giochi da tavolo, per mantenere attiva la mente e non annoiarsi.

Tanti genitori si sono ritrovati a dover intrattenere i propri figli costringendoli tra le quattro mura di casa.

Un’impresa non semplice, sia con pargoletti che con adolescenti… e per non vederli tutti il giorno davanti a cellulari, PC o consolle, hanno rispolverato qualche scatola antica che stava perdendo forma e colore in cantina.

Qualche vecchio gioco che li aveva fatti divertire tanto da bambini, quando non c’erano così tante distrazioni digitali.

Riscoprendo tali passioni, abbiamo notato un afflusso sempre più cospicuo nel nostro negozio fatto non solo di giocatori esperti, i quali ci hanno sempre sostenuto anche durante il periodo difficile che c’è stato, ma anche di ‘simpatizzanti’, curiosi e nuovi giocatori creati proprio dalla voglia di stare assieme riscoprendo qualcosa che a prima vista potrebbe sembrare più semplice e arcaico, ma che nella realtà cela importanti ragionamenti, oltre al piacere del tatto, della vista e del profumo di carta dei manuali delle regole.

Bottega Ludica, in via Silvio Pellico a Cuneo, vi aspetta, ancora, per farvi assaporare la magia dei giochi da tavolo!