A Ceresole d'Alba la tradizionale Festa dell'albero

Si è svolta stamane, 31 ottobre, a Ceresole d'Alba, la consueta Festa dell’albero.

La giornata è iniziata alle ore 9.30 con il ritrovo in municipio dove le famiglie dei piccoli nati nel 2020 si sono ritrovate per la piantumazione di un alberello per ogni nuovo nato a Ceresole lo scorso anno.

I piccoli, accompagnati dai genitori, hanno partecipato alla posa delle piantine e in futuro potranno prendersene cura e osservarne la crescita. La piantumazione è avvenuta in un'area tra via dei Gelsi e via Sant'Antonio.

Sempre durante la mattinata sono state distribuite a tutta la cittadinanza degli alberi provenienti dal vivaio della Regione Piemonte di Chiusa Pesio.

In particolare sono stati distribuite piantine di ibisco, lavanda, carpino, ciliegio e maggiociondolo. "Si ringrazia - spiegano dal Comune - il Gruppo Alpini come sempre presente per aiutare in queste manifestazioni".