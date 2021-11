Interessante lezione di Storia al Castello di Racconigi per gli studenti dell’Arimondi Eula

Venerdì 29 ottobre gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Superiore Arimondi-Eula di Racconigi hanno visitato, presso il Castello Reale, la mostra Vita privata di un Re: un percorso storico finalizzato a raccontare la dimensione più privata ed intima del sovrano Carlo Alberto. L’iniziativa si è svolta nel rispetto del protocollo di sicurezza, utilizzando dunque tutti i dispositivi e le procedure anti Covid19 previste dalla normativa vigente.

Gli studenti hanno potuto conoscere aspetti diversi del Re, quelli che le pagine di storia solitamente non raccontano e hanno potuto camminare nelle stanze più private del sovrano, come la biblioteca e i bagni , facendo un’esperienza immersiva , grazie a “specchi parlanti”, utili per la contestualizzazione storica e per la conoscenza di aneddoti relativi all’arredamento e alle maestranze che hanno lavorato per Carlo Alberto.

L’itinerario della mostra si è concluso con la visione del Fregio Palagiano: un’opera monumentale , per anni dimenticata nei depositi del Castello e che oggi è stata presentata al pubblico attraverso delle teche vetrate disposte lungo un corridoio. Il suggestivo allestimento ha permesso ai visitatori un contatto molto ravvicinato con gli eventi storici di Roma durante la terza guerra macedonica.

Un ritorno alla normalità per studenti e docenti con una interessante e molto apprezzata lezione di storia vissuta a Racconigi al Castello Reale.

Un grazie ai docenti e al Dirigente Scolastico prof. Luca Martini.