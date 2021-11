Marito e moglie carabinieri si contagiano, lui muore a 59 anni

Era originario di Cuneo Marco Mazzone, il 59enne luogotenente dei Carabinieri, in servizio presso il Nucleo Sicurezza di Milano, morto domenica 31 ottobre a causa del Covid dopo una settimana di ricovero all’ospedale "Fatebenefratelli".



A darne conto le pagine milanesi del "Corriere della Sera", secondo il quale l’uomo sarebbe stato un convinto "no vax", come anche la moglie, medico, anche lei militare dell’Arma, in servizio presso il Comando interregionale "Pastrengo".



Così come il marito – riferisce sempre il quotidiano milanese –, pure la donna aveva rifiutato di vaccinarsi, per poi risultare contagiata, anche se in forma più lieve, come pure la figlioletta della coppia, di nove anni. Nulla da fare invece per l’uomo, le cui condizioni si sono presto aggravate per complicazioni respiratorie.