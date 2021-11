Non si trovano più cuochi e camerieri? A "Quarta parete" stasera si parla di ristorazione

Davvero nessuno vuole più lavorare nella ristorazione?

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 2 novembre su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata ad un settore di cui si sta dibattendo molto nelle ultime settimane, sia a livello locale che nazionale.

Ne parleremo in studio con Donatella Garello, dirigente scolastica dell'Alberghiero di Mondovì, Pier Paolo Rosa, chef dello storico Torrismondi, ormai chiuso da qualche anno. Ancora, con Elio Parola, patron di Baladin Cuneo e con Manuela Benegnù, giovane cuoca di Cuneo che, dopo anni di lavoro nei ristoranti del capoluogo, ha deciso di andare all'estero.

