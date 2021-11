Traffico bloccato a Madonna dell’Olmo per un mezzo pesante in avaria

Il traffico lungo la strada statale 231 “di Santa Vittoria” è provvisoriamente bloccato all’altezza del km 82,560, a Madonna dell’Olmo, presso Cuneo, a causa di un mezzo pesante in avaria sulla carreggiata.



A comunicarlo l’Anas, presente sul posto con le proprie squadre insieme a forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, per la gestione dell’emergenza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile, una volta completate le operazioni di rimozione del veicolo.

La circolazione è temporaneamente indirizzata in alternativa sulla viabilità locale nei pressi dell’area industriale di Madonna dell’Olmo.