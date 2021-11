Con l’auto in un dirupo a Elva: muore un 21enne di Boves

Sono tuttora in corso a Elva, in val Maira, le operazioni di recupero della salma del 21enne di Boves che questa mattina, martedì 2 novembre, ha perso la vita precipitando in un dirupo a bordo della sua automobile.



Il fatto poco dopo le 9 nella zona di Fremo Cuncunà, punto panoramico molto conosciuto e frequentato dai turisti Ad allertare i soccorsi due escursionisti tedeschi, che avrebbero visto l’auto del giovane uscire dalla strada sterrata che stava percorrendo e finire nel vuoto.



Lo schianto per centinaia di metri lungo la ripida parete sottostante non ha lasciato scampo al ragazzo, morto probabilmente sul colpo.

Inutile l’arrivo in zona del personale sanitario, giunto sul posto col elicottero dell'Emergenza 118 insieme ai Vigili del Fuoco – intervenuti con l’elicottero Drago 51, col nucleo Saf e coi volontari di Dronero – e ai Carabinieri di Acceglio.