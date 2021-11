L’I.I.S. Arimondi Eula – I ragionieri e i mercati finanziari

Giunge al decimo anno la partecipazione degli studenti del corso AFM – Amministrazione Finanza e Marketing dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano coordinati dai docenti di economia aziendale al progetto “CONOSCERE LA BORSA” patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo tramite l’ente strumentale CRC Innova.

“Conoscere la borsa” è un progetto europeo di avvicinamento ai temi economico-finanziari, sviluppato dalla Rete Europea delle Fondazioni di intesa con l’Acri e con il Patrocinio del MIUR.

I legami tra imprese, politica e mercato azionario sono spesso complessi e difficili da comprendere, e l’iniziativa “Conoscere la Borsa”, attraverso una componente di simulazione borsistica, e altre iniziative ad essa collegate, permette e stimola l’avvicinamento degli studenti ai temi dell’economia, trasmettendo loro importanti basi per l’educazione finanziaria e la competenza economica.

Il progetto, coinvolge gli studenti in un’attività che permette di loro di riflettere sull’importanza di una corretta gestione economica personale e famigliare e sulle dinamiche macroeconomiche, in atto a livello locale e globale, prendendo coscienza di come incidano sulla loro vita attuale e futura.

Si tratta di un “virtual-game” al quale gli studenti partecipano divisi in team, a ciascuno dei quali viene assegnato un capitale virtuale di 50.000 euro da investire in titoli quotati nelle principali borse europee, attraverso un sito Internet dedicato.

Gli studenti del corso economico tradizionale ma anche del corso linguistico – RIM sono accompagnati da specifiche azioni on line e da un form di auto-formazione, mentre attraverso incontri in webinar (concordati coi docenti), hanno occasione di incontrare operatori del mondo della finanza e dell’economia, che li introducono ai temi economici, di borsa e di analisi dei mercati e della congiuntura, ma anche con riflessioni su etica e legalità.

A supporto, viene inoltre veicolata una attenta e stimolante rassegna stampa settimanale, che può essere utilizzata dai docenti per attività di approfondimento in classe.

L’obiettivo è la sensibilizzazione degli studenti partecipanti, tramite una attività di gioco stimolante e divertente, verso tematiche a loro poco usuali.

Il Dirigente Scolastico prof. Luca Martini precisa inoltre che nel corso dell’anno scolastico saranno inoltre proposti, sempre in tema di finanza, incontri come già avvenuti negli scorsi anni, tenuti dagli operatori finanziari della Cassa di Risparmio di Savigliano che si è sempre dimostrata disponibile ad effettuare lezioni pratiche agli studenti.