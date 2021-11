A Dronero gli studenti in campo per l'ambiente con la "Giornata Verde" [FOTO]

Una settimana di importanti attività e di spunti di riflessione.

Giovedì scorso, 28 ottobre, gli alunni della scuola media di Dronero hanno partecipato alla Giornata Verde: un importante pomeriggio di attività avente come scopo quello di sensibilizzare i ragazzi e condurli ad avere più rispetto dell'ambiente, per preservare il Pianeta.

Tutti gli alunni dell'Istituto, dopo aver seguito le normali lezioni fino alle 13.30, si sono diretti verso la zona assegnata a ciascuna classe per consumare il pranzo e per svolgere le attività. Ogni classe aveva il proprio incarico nell'aiutare l'ambiente.

Le prime con una passeggiata sul territorio, si sono dedicate all’osservazione di alcuni ecosistemi presenti e hanno raccolto alcuni loro elementi (senza danneggiarli). In classe poi, hanno svolto un’attività didattica di scienze consistente nella riproduzione di un ecosistema.

Gli alunni delle seconde, dotati di adeguati materiali e protezioni, forniti dal comune di Dronero, hanno raggiunto una zona della città per dedicarsi alla raccolta di rifiuti abbandonati. Ad essere ripuliti sono stati: viale Stazione, viale Stazione, piazza Papa Giovanni XXIII, via Senatore Lombardi e zona Filippo Drago - via Pasubio.

Le classi 3terze si sono dedicate invece alla decorazione di scatole, trasformandole in contenitori per la raccolta differenziata della carta e della plastica da posizionare in tutte le classi dell’Istituto.

L'accorgersi concretamente della quantità di mozziconi di sigarette che ogni giorno per terra vengono buttati, quell'aver trovato naturalmente anche altri rifiuti, come bottiglie di plastica e vetro, mascherine ha invitato gli studenti a riflettere, anche con attività in classe, su cosa si può fare per essere sensibili e per sensibilizzare, sull'importanza della consapevolezza e della responsabilità individuali.

“E’ importante che tutti si impegnino a mantenere pulito il mondo in cui viviamo perché da ciò potremo goderne tutti e soprattutto gli animali e le piante non ne avrebbero conseguenze” -questo l'insegnamento più prezioso che i ragazzi hanno tratto da questa giornata.