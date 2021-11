Il Gruppo Alpini di Villanova Mondovì celebra il 4 novembre

Il Gruppo Alpini di Villanova Mondovì per le commemorazioni del 4 novembre, ha reso omaggio ai monumenti ai caduti di via Roccaforte e in piazza della Rimembranza, deponendo le tradizionali corone d'alloro.

Quest'anno la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è particolarmente importante perché ricorre il 100esimo anniversario dalla traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria.

In tutta Italia, ieri, mercoledì 3 novembre, gli Alpini, come indicato dal Presidente ANA Sebastiano Favero, si sono ritrovati di fronte ai monumenti per ricordare i caduti e tutte le penne nere andate avanti a causa della pandemia.