Festa dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate: la cerimonia a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Solenne cerimonia questa mattina a Cuneo, al Parco della Resistenza, dove si è celebrato il 103° Anniversario della Vittoria, oltre che la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Presenti tutte le autorità civili e militari della provincia, apartire dal prefetto Fabrizio Triolo e dal sindaco di Cuneo, nonché presidente della provincia, Federico Borgna.

Proprio a lui è stato affidato il discorso. Borgna ha ribadito come il ricordo di ciò che accadde il 4 novembre del 1918, con la firma dell'armistizio e la fine della prima guarra mondiale, debba essere attualizzato e visto in prospettiva futura, per trarne un insegnamento e affrontare le sfide, prima di tutto quella climatica.

La cerimonia ha preso il via alle 9.30 con la deposizione, da parte di una rappresentanza di Amministratori Comunali, della corona del Comune al Monumento ai Caduti del 2° Reggimento Alpini di Corso Dante e a quello dedicato ai “Ragazzi del ‘99”.

Dalle 10 al parco della Resistenza, con la cermonia dell'alzabandiera, la lettura del discorso del presidente della Repubblica e del ministro della Difesa e il trasferimento al Monumento dei Caduti in Lungogesso Giovanni XXIII.