L'Incorreggibile: inizia da Saluzzo il tour del film di Manuel Coser

Parte da Saluzzo il tour del film “L’incorreggibile”, scritto e diretto da Manuel Coser.

La proiezione in programma lunedì 8 novembre alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero di via Palazzo di città, rientra nella rassegna “Diritti & Rovesci”, in occasione dell’appuntamento settimanale “Lunedì Cinema”. Ingresso 5 euro, gratuito per i soci Arci.

Il film che approda nei cinema a partire dal 15 ottobre, distribuito da OpenDDB, è vincitore del Premio Solinas per la sceneggiatura ed è prodotto da Roberto Cavallini per Altrove Films con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund e dalla Trentino Film Commission.

Alla proiezione sarà presente il regista e parteciperanno Bruno Mellano e Paolo Allemano, rispettivamente Garante regionale e Comunale dei detenuti, Claudio Sarzotti, presidente dell’associazione Antigone Piemonte e del Museo della Memoria carceraria di Saluzzo, nonché professore dell’Università degli Studi di Torino con Enrico Verra, regista e coordinatore di A.i.a.c.e. Torino che modererà l’incontro al termine della proiezione.

Dopo cinquant’anni di dura detenzione (di cui gli ultimi tredici senza vedere il mondo esterno) classificato come “socialmente pericoloso”, Alberto Maron verrà scarcerato e restituito ad un mondo che gli è ormai ignoto.

Il primo lungometraggio di Coser, segue il ritorno alla libertà di un uomo solo, vissuto come uno strappo al suo universo noto. Alla prova, oltre alle relazioni che dovrà tenere al di fuori del mondo criminale, è tutto il percorso di rieducazione e correzione che il carcere come istituzione è chiamato a creare.

Il gioco filmico dell’autorappresentazione, frutto del patto nato OpenDDB - progetto dell’associazione culturale SMK Factory - è il primo portale europeo in Creative Commons che supporta la circolazione di opere audiovisive di case di produzione indipendenti dalla lunga relazione col regista, lo porterà a misurarsi con la propria condizione esistenziale e a riconoscersi senza finzioni.

Il regista ha scelto il bianco e nero ed evita bella pellicola riferimenti visivi al carcere come luogo fisico. L'obiettivo è quello di comporre un'immagine di Alberto che vada al di là degli stereotipi del detenuto, per conoscerne la condizione di “imprigionato” attraverso la sua realtà attuale e comune.

Il regista Manuel Coser ha lavorato in TV e nel cinema italiano come regista, autore e operatore: il suo lavoro è focalizzato sull'attivismo dei cittadini, sulla partecipazione politica, sui diritti umani e sulle questioni ambientali.

Tra i suoi ultimi lavori, ha diretto "Corridoio 5" (2015, miglior film al ValSusa Film Fest), e con un gruppo co- autoriale nato all’interno de il Piccolo Cinema di Torino, ha ideato e realizzato il documentario interattivo in realtà virtuale “Babel – il giorno del giudizio”, presentato al Biografilm Festival 2019, al Festival dei Popoli 2020 e al Carbonia Film Festival 2021.

Altre info sul sito: www.cinemateatromagdaolivero.it