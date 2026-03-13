 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 13 marzo 2026, 10:40

Al teatro Garavagno di Trinità la compagnia Rivolese porta in scena Goldoni con «Un curioso accidente»

Sabato 14 marzo alle 21 va in scena la brillante commedia sull'intelligenza femminile e il trionfo dell'amore: una giovane fanciulla escogita un ingegnoso inganno per conquistare il cuore dell'uomo amato

Al teatro Garavagno di Trinità la compagnia Rivolese porta in scena Goldoni con «Un curioso accidente»

Domani, sabato 14 marzo, alle 21, al teatro Garavagno di Trinità, la compagnia teatrale Rivolese presenterà la commedia di Carlo Goldoni dal titolo “Un curioso accidente”. L’opera messa in scena riguarderà il potere dell’intelligenza femminile, l’ipocrisia sociale e l’amore che vince con astuzia.  

La divertente commedia racconta di un equivoco creato apposta da una giovane fanciulla di buona famiglia che, per allontanare da sé il sospetto di un amore non accettato dal padre, farà credere che egli sia innamorato di una sua amica, figlia di un finanziere e rivale in affari del padre. Alla fine la verità sarà svelata e l'amore trionferà.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium