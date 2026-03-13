Il cinema I Portici di Fossano porta «Bolero» al teatro Garavagno di Trinità: una serata dedicata al genio tormentato di Ravel

Sabato 21 marzo, alle 21, lo staff del cinema I Portici di Fossano organizza a Trinità, al teatro Garavagno di via Cavallina, una serata con la proiezione del film “Bolero”.
La pellicola riguarda l’evoluzione dell’opera del compositore francese Maurice Ravel, un ragazzo con un orecchio speciale, che percepisce la musica ovunque, anche nei rumori meccanici di una fabbrica. La vita sulle prime non sembra sorridergli, viene escluso dal “Prix de Rome” per l'ennesima volta, si infortuna per via di una distrazione, tuttavia fa incontri che segneranno la sua vita e la sua carriera, come quello con Ida Rubinstein, Marguerite Long, Misia Sert e anche con l'America, dove conosce il jazz.
Da una parte c'è il lavoro forsennato per la composizione definitiva di Bolero, dall'altra l'incombere della malattia neurologica, nel mezzo un processo creativo geniale, eppure profondamente distruttivo.
L’'ingresso all’appuntamento cinematografico da parte del pubblico è a offerta libera. Per informazioni contattare lo 0172633381, inviare una mail a info@i-portici.net o consultare il sito www.i-portici.net