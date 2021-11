Miroglio omaggia Alba Capitale della Cultura d’Impresa con la sfilata "Styling and Fitting" [FOTO E VIDEO]

Nel pomeriggio di sabato 6 novembre al Pala Black Miroglio Fashion di via Santa Barbara, la prestigiosa azienda tessile albese, in collaborazione con Confindustria Cuneo, ha voluto omaggiare Alba Capitale d’Impresa 2021, offrendo una versione dell’abituale appuntamento “Styling and Fitting”, che non si limitasse alla sola sfilata con la presentazione di nuove collezioni di abbigliamento, ma che attraverso un momento dalla connotazione teatrale, evidenziasse il lavoro che viene svolto dietro la presentazione di una collezione, con molta attenzione a tutti gli attori del processo di lavorazione.

In quattro punti dell’area sono stati infatti allestiti dei micro set, dove era possibile vedere come nasce un abito, dal disegno sulla carta alla trasposizione su computer, dalla confezione al trucco dell’indossatrice.

All’evento in linea con l’essenza di, ovvero quella di essere momento di incontro e confronto tra imprenditori e amministratori pubblici, per altro nel giorno in cui si è tenuto il forum annuale della piccola media industria sul tema: “crescere insieme: la filiera come ecosistema per lo sviluppo della piccola impresa e del sistema paese”, erano presenti molti industriali della provincia “granda”, leader di alcune aziende di importante rilevanza nazionale.Tra i presenti il presidente di Confindustria Cuneo,, il direttore, presidente del Comitato provinciale della Piccola industria di Confindustria Cuneo e vicepresidente della Piccola Industria Piemonte, mentre a rappresentare la città di Alba, il vice sindacoe l’assessore al turismo,

Ad aprire l’evento Giuseppe Miroglio, vice presidente del gruppo Miroglio. “È per noi un onore potervi ospitare qui – ha detto Giuseppe Miroglio – in quest’area che per noi e per la nostra cultura di impresa ha un importante valore simbolico, perché qui negli anni cinquanta, all’interno di questi edifici, si è sviluppata la nostra azienda diventando da piccola impresa famigliare, un’impresa industriale di carattere mondiale. Personalmente ho una particolare affezione alla piccola industria, perché mi attrae molto la sua capacità di essere molto vicina al mercato, di avere dei processi decisionali molto brevi e penso che la piccola industria sia un elemento fondamentale della rete industriale nazionale, perché credo che non ci possa essere grande industria, senza piccola industria”.

Il gruppo Miroglio è una realtà internazionale dalla forte identità italiana, al cui interno è presente Miroglio Fashion, società specializzata nell’abbigliamento femminile, che crea produce e distribuisce 9 brand attraverso 900 punti vendita monomarca e una significativa presenza nei più importanti negozi multimarca e department store internazionali, assieme a 5 E-store di proprietà e la presenza nei principali market place on line. Miroglio Fashion è conosciuta soprattutto per i brand Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Luisa Viola e Diana Gallesi. Esperienza, cultura artigianale, cura del dettaglio, si fondono magistralmente con il nuovo mondo della tecnologia 3D, dimostrando una grande capacità di lavorare sul prodotto e sulla vestibilità, fino all’industrializzazione e alla distribuzione.

La sfilata ha presentato al pubblico due collezioni legate ai brand Motivi e Elena Mirò per l’autunno inverno 2021, quelle che attualmente si trovano in vendita. Si è trattato di capi selezionati, i più rappresentativi delle collezioni presentate, che hanno messo in evidenza per il brand Motivi, una moda fresca, grintosa nei colori, sempre elegante, ma soprattutto arricchita dai diversi accessori, come le cuffie invernali, ma anche le borse fino al guinzaglio per cani dove spicca il nuovo logo del brand, rappresentato da due cuori incrociati a sottolineare il pay off: “I love you”.

Novità anche per Elena Mirò, che ha presentato la capsule collection disegnata da Alessandro Dell’Acqua e uscita sul mercato da circa un mese. Elena Mirò è un brand dalla forte expertise italiana capace di creare capi perfetti nelle proporzioni e nelle geometrie, studiati per valorizzare femminilità e bellezza in ogni donna. Da sempre la filosofia è stata quella di portare la moda verso una filosofia lontana da ogni forma di stereotipo o ghettizazione. Da questa stagione il brand compie un ulteriore passo nella direzione dell’inclusività, ampliando la propria scala taglie dalla 42 alla 58, senza stravolgere la linea del brand, con una nuova visione che lo porta ancor più avanti nell’obiettivo di valorizzare la bellezza femminile in ogni sua sfumatura, come abbiamo potuto ammirare nella capsule di Dall’Acqua.

“La sfilata che Miroglio ha voluto dedicare ad Alba Capitale d’impresa 2021 – interviene Giuliana Cirio, Direttore di Confindustria Cuneo a chiusura dello spettacolo - corona un serie di eventi che si sono tenuti durante l’anno e la corona in bellezza nel vero senso della parola, ma oltre la bellezza dei capi che hanno sfilato e alla meravigliosa messa in scena dell’allestimento, un valore aggiunto è stato anche il dimostrare anche tutte le fasi di ideazione, creazione, lavorazione e finitura di un capo, che permettono di capire che dietro ciò che vediamo, c’è un grande lavoro, ci sono grandi competenze e alla fine ci sono delle persone e credo che la valorizzazione del capitale umano sia uno dei punti cardine della cultura d’impresa”.