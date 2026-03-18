A Castiglione Falletto l'incontro “Memoria e Memorie – La solidarietà è più forte della paura”

Venerdì 20 marzo alle ore 17.00, presso la Cantina “Terre del Barolo” a Castiglione Falletto, si terrà l’incontro “Memoria e Memorie – La solidarietà è più forte della paura”, un appuntamento dedicato al valore delle testimonianze e alla memoria della Resistenza nel territorio delle Langhe.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con ANPI – Sezione Alba Bra Langhe Roero, rappresenta il terzo appuntamento di un percorso culturale che la cantina ospita con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica del territorio, accanto alla sua tradizione agricola e vitivinicola.

Il legame tra la Cantina “Terre del Barolo” e la memoria della Resistenza affonda infatti le sue radici nella storia stessa della cooperativa. Arnaldo Rivera, fondatore della cantina, fu infatti partigiano durante la Resistenza, e proprio da questa memoria nasce il rapporto di collaborazione con l’ANPI e la volontà di ospitare ogni anno un momento di riflessione pubblica dedicato alla storia e ai valori di quel periodo.

A introdurre il tema dell’incontro sarà Nicoletta Fasano, direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Asti, con un intervento dal titolo “C’è memoria e memoria: il valore storico delle testimonianze”. Il suo contributo offrirà una riflessione sul rapporto tra memoria individuale, testimonianza e ricostruzione storica, fornendo una chiave di lettura per comprendere il valore e i limiti dei racconti personali nella narrazione della storia.

Seguiranno due testimonianze che permetteranno di avvicinarsi alla storia della Resistenza attraverso prospettive diverse.

Rosanna Troia racconterà la vita dei propri genitori, dello zio Leonardo e della famiglia Rizzolio durante gli anni della Resistenza, attraverso ricordi familiari e testimonianze raccolte negli anni.

Successivamente Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba, presenterà alcuni materiali dell’Archivio Bubbio, conservato presso il Centro Studi. Si tratta di documenti e diari appartenuti a Teodoro Bubbio, figura legata alla storia della Resistenza e della vita pubblica italiana, oggi messi a disposizione di studiosi e ricercatori.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Paolo Boffa, presidente della cooperativa Cantina “Terre del Barolo”, Michele Cauda, presidente ANPI Alba-Bra, Piero Eirale, sindaco di Castiglione Falletto, e Alberto Gatto, sindaco di Alba.

«Siamo molto felici che la Cantina Terre del Barolo possa essere protagonista di un’iniziativa come questa – afferma il Presidente Paolo Boffa – perché una cantina cooperativa non è solo un luogo di produzione, ma anche uno spazio di comunità. Accanto al lavoro dei nostri soci e alla valorizzazione del vino, crediamo sia importante dare spazio anche alla memoria, alla cultura e alla storia del territorio. Le Langhe sono fatte di vigne e di lavoro, ma anche di vicende umane che meritano di essere ricordate e condivise».

L’incontro si inserisce in un percorso culturale che negli ultimi anni ha visto la Cantina “Terre del Barolo” ospitare momenti di approfondimento dedicati alla storia del territorio, con l’obiettivo di ricordare come terra, lavoro e memoria rappresentino insieme le radici profonde delle Langhe.

L’appuntamento si concluderà con un momento di confronto con il pubblico, seguito da un aperitivo offerto dalla Cantina