Bra, torna il Luna Park della Rocca: tra le novità il parco avventura “Jumanji”

Con l’arrivo della primavera, a Bra torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Dal 27 marzo al 12 aprile la città ospiterà il Luna Park della Rocca, storico parco divertimenti itinerante capace di richiamare ogni anno famiglie, giovani e appassionati di giostre.
L’area di Piazza Spreitenbach si trasformerà per oltre due settimane in uno spazio dedicato allo svago, con attrazioni, giochi e intrattenimento pensati per tutte le età.
Inaugurazione con sconti per il pubblico
L’apertura ufficiale è fissata per venerdì 27 marzo, giornata che segnerà l’inizio della manifestazione con una promozione speciale: sconto di 1 euro su tutte le attrazioni.
Un’iniziativa pensata per incentivare la partecipazione e permettere a famiglie e ragazzi di vivere fin da subito l’atmosfera di festa che caratterizza il luna park.
La novità: “Jumanji”, il parco avventura mobile
Tra le principali attrazioni di quest’anno spicca “Jumanji”, un parco avventura mobile, considerato tra i più grandi della provincia, progettato per offrire un’esperienza immersiva e dinamica.
La nuova proposta si affiancherà alle giostre più amate dal pubblico, tra cui:
- Galaxy 360
- B-52
- El Horror
- Brucomela
- Giostra dei bimbi
- Tagadà
- Giostra aerei
- Autoscontro
Un’offerta ampia e diversificata che conferma il Luna Park della Rocca come evento capace di rinnovarsi ogni anno, mantenendo però intatto il legame con la tradizione.
Un evento storico per la città
Il Luna Park rappresenta da tempo una presenza consolidata nel calendario degli eventi di Bra, contribuendo ad animare la città con luci, musica e spettacolo.
Per oltre due settimane, fino al 12 aprile, piazza Spreitenbach diventerà così un punto di riferimento per residenti e visitatori, offrendo momenti di svago e socialità per tutte le generazioni.
Divertimento per tutte le età
Con le sue giostre colorate, le nuove attrazioni e un’atmosfera festosa, il Luna Park della Rocca si conferma uno degli appuntamenti simbolo della primavera braidese.
Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra adrenalina, divertimento e tradizione, nel segno della condivisione e del tempo libero all’aria aperta.