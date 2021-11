La Banda Musicale di Mondovì festeggia 100 anni con il concerto di Santa Cecilia

Per festeggiare i 100 anni dalla fondazione dalla sua fondazione, la Banda Musicale di Mondovì, organizza il concerto di Santa Cecilia.

L'evento, in programma per venerdì 12 novembre alle 21, nella chiesa di San Filippo Santuario del S.S. nome di Maria in piazza Roma a Mondovì, sarà diretto dal maestro Maurizio Caldera, con la voce di Alessia Astesana.