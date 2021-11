“'Na tòta sfaragià”: serata al Toselli per l'Abio di Cuneo

La compagnia teatrale amatoriale di San Chiaffredo "J Sagrinà 'd Sanciafrè" presenta la commedia brillante in tre atti: “'Na tòta sfaragià”. Appuntamento sabato 13 novembre alle 20,30 presso il Teatro Toselli di Cuneo.

L'evento è realizzato in collaborazione con Abio Cuneo, l'associazione per il bambino in ospedale, nata nel 1998 e che oggi opera con i suoi volontari nel reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Entrata libera fino ad esaurimento posti ma vincolata al possesso del Green Pass secondo le normative vigenti in materia di prevenzione e sorveglianza Covid-19.

L'eventuale ricavato sarà devoluto all'associazione.