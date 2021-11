Per cause in via di accertamento, un'auto si è scontrata contro un camion sulla Strada Reale (sp 165) a San Lorenzo di Fossano.

L'incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 10 novembre, poco prima delle 8, nei pressi del distributore IP.

Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza (prima partenza da Cuneo e una squadra da Savigliano). Presenti anche i carabinieri e l'emergenza sanitaria.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.