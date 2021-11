Incendio al fabbricato 4 della Michelin di Ronchi, zona delimitata: non ci sarebbero feriti

Una coltre di fumo nero proveniente dalla Michelin di Cuneo ha fatto scattare l'allarme poco fa. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni in nostro possesso l'intervento è concentrato sul fabbricato 4 dello stabilimento cuneese.

Le fiamme provengono dal reparto 'cottura'. Non è ancora chiaro cosa potrebbe essere andato a fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco presenti in loco hanno delimitato la zona interessata dalle fiamme e si sta procedendo allo spegnimento. La situazione sarebbe al momento sotto controllo e non risultano feriti gravi.