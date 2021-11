Alba, foto in mostra per raccontare i tesori dell’Alba Langa

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso del 2021 con la mostra antologica “La ricerca dei sogni” dedicata al pittore Gianni Del Bue, presso la chiesa di San Domenico ad Alba, con la mostra d’arte contemporanea “Forme e Colori”, esposizione diffusa su sette comuni del territorio tra Alba e Sale San Giovanni e con la mostra fotografica “A Regola d’Arte” del collettivo Me Langa in collaborazione con Itla Italia Aps a Cortemilia, l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe Aps annuncia l’inaugurazione della mostra fotografica “Pàrla Pà! Tesori d’Alta Langa”, in collaborazione con la Famija Albeisa.



“Pàrla Pà! Tesori d’Alta Langa” è la mostra del collettivo dei fotografi del progetto “Me Langa” che attraverso le proprie immagini raccontano i paesi del territorio dell’Alta Langa che hanno finora aderito al progetto. L’esposizione torna dal vivo dopo gli ottimi risultati ottenuti in occasione della precedente mostra, tenutasi a Diano d’Alba, a settembre 2020.



La mostra sarà esposta ad Alba presso la storica sede della Famija Albeisa, in via Pietrino Belli 6. L’inaugurazione avrà luogo domani, sabato 13 novembre, alle ore 17, e sarà visitabile fino al 28 novembre, nelle sole giornate di sabato e domenica, con orario 10-12.30 e 15-19. Ingresso libero, previa presentazione della Certificazione verde Covid-19 (Dpcm del 23/07/21) o “green pass” in corso di validità.



“Me Langa” è un progetto fotografico pluriennale a carattere artistico e documentaristico, nato per raccontare un territorio e le sue persone. E’ un viaggio di scoperta, di luoghi a noi vicini spesso poco conosciuti, di paesi vivi e attivi dove le giovani generazioni, con il loro tipico ingegno "langhetto", stanno affrontando avventure imprenditoriali volte a proporre prodotti di assoluta eccellenza e qualità. Un viaggio di ricerca tra passato, presente e futuro, per ritrovare i valori e gli elementi che hanno caratterizzato queste zone nel secolo scorso e per scoprirne l'evoluzione, per capire come l'Alta Langa stia cambiando, tra tradizione e innovazione.



Al progetto “Me Langa” hanno finora collaborato i fotografi: Umberto Bona, Enzo Borello, Fabrizio Borio, Enrico Boschiazzo, Roberto Coro, Francesca De Gasperi, Christian De Nicolo, Pierguido Fornaro, Monica Francone, Cinzia Gai, Martina Ghisolfo, Enzo Giacone, Marcello Gulisano, Riccardo Isnardi, Carlo Macinai, Claudio Mainini, Stefano Panero, Mario Roattino.