Bianca e Marea: due cagnoline sfortunate e inseparabili

Bianca e Marea sono arrivate in canile qualche settimana fa. Erano spaventate, denutrite, sporche… la loro unica grande consolazione era di essere insieme. Sono due cagnoline che condividono ogni cosa: le passeggiate, le coccole, il cibo, ma purtroppo anche una la leishmania.

Sappiamo che non sarà semplice trovare una famiglia per loro, ma vogliamo pensare che la loro dolcezza basterà a conquistarvi e a non farle separare!

L’inverno si sta avvicinando e non vogliamo condannarle a trascorrere i lunghi mesi gelidi in canile... Ci aiutate a salvarle? Bianca e Marea vi aspettano, prontissime a farsi conoscere e a conquistare i vostri cuori.

Per info e adozioni Paolo 347 5924197 Barbara 335 6915647

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)